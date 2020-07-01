ВИДЕО: Красивый мяч Харина, победа "Зенита" и поражение "Спартака"

В чемпионате России по футболу чеченский "Ахмат", за который выступает бывший нападающий "Инфонета" и "Левадии" Евгений Харин, победил в гостях тульский "Арсенал" - 3:1 (2:0). Счет в этом поединке забил на 15-й минуте Харин, технично перебросив мяч через вратаря.
Победа позволила "Ахмату" покинуть опасную зону. В следующем туре чеченский клуб будет принимать ЦСКА, который накануне обыграл в московском дерби "Спартак" - 2:0 (1:0).
Лидер первенства "Зенит" победил в Нижнем Новгороде "Тамбов" - 2:1 (1:0). Питерцы вырвали победу в добавленное арбитром время. "Зенит" опережает ближайшего преследователя в чемпионате России на 11 очков.
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