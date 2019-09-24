ВИДЕО: Красивейшая "бисиклета" признана голом года

В начале года 18-летний полузащитник положил вот такую красоту в матче против ”Ференцвароша”:



Жори обошел в голосовании Лионеля Месси (гол ”Бетису”) и полузащитника ”Ривер Плейта” Хуана Кинтеро. А изначально на награду претендовали 10 футболистов — включая Ибрагимовича и Куальяреллу.

Вот 10 лучших голов года по версии FIFA: