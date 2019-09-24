24.09.2019, 10:53

ВИДЕО: Красивейшая "бисиклета" признана голом года


rus.delfi.ee
EST 2
Даниэль Жори
Даниэль ЖориФото: Scanpix

FIFA вручила премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Победитель — Даниэль Жори, венгерский полузащитник ”Дебрецена”.

В начале года 18-летний полузащитник положил вот такую красоту в матче против ”Ференцвароша”:


Жори обошел в голосовании Лионеля Месси (гол ”Бетису”) и полузащитника ”Ривер Плейта” Хуана Кинтеро. А изначально на награду претендовали 10 футболистов — включая Ибрагимовича и Куальяреллу.

Читайте также:

Вот 10 лучших голов года по версии FIFA:

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: