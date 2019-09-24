ВИДЕО: Красивейшая "бисиклета" признана голом года
FIFA вручила премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Победитель — Даниэль Жори, венгерский полузащитник ”Дебрецена”.
FIFA вручила премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Победитель — Даниэль Жори, венгерский полузащитник ”Дебрецена”.
В начале года 18-летний полузащитник положил вот такую красоту в матче против ”Ференцвароша”:
Should Daniel Zsori win the 2019 #Puskas Award? 🚴♂️
(📽️ courtesy: Hungarian Football Federation & M4Sport)#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/DVfG5RiaTc
— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 20 сентября 2019 г.
Жори обошел в голосовании Лионеля Месси (гол ”Бетису”) и полузащитника ”Ривер Плейта” Хуана Кинтеро. А изначально на награду претендовали 10 футболистов — включая Ибрагимовича и Куальяреллу.
Вот 10 лучших голов года по версии FIFA:
Месси, Ибрагимович и Куальярелла претендуют на премию Пушкаша за лучший гол года. Чей гол вы бы выбрали?pic.twitter.com/Jxdx9ptE0t— Sports.ru (@sportsru) 19 августа 2019 г.
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