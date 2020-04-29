ВИДЕО: Коронавирус сорвал премьеру спортивной драмы о "Русском Пеле"

Сколько времени пройдет еще до выхода фильма в прокат - пока не очень понятно, поскольку кинотеатры после снятия ограничений, вероятно, будут открываться в последнюю очередь.
Посещаемость кинотеатров упадет
Новая лента, несмотря на драматичную биографию главного героя, вряд ли сможет превзойти успешные в коммерческом отношении "Легенду № 17" и "Движение вверх".
Посещаемость кинозалов по окончании пандемии в силу разных причин, скорее всего, упадет, что, в свою очередь, повлияет на сборы от проката картины.
Яркий дебют Стрельцова
Эдуарда Стрельцова называли "Русским Пеле". В составе сборной СССР он дебютировал в 17 лет. В своем первом же матче он отгрузил три мяча шведам, которые станут бронзовыми призерами мирового первенства. Однако спортивная карьера нападающего была прервана в 1958 году накануне чемпионата мира.
Мутная история с изнасилованием завершилась 12-летним приговором суда. Футболист отсидел 5 лет, вернулся в футбол и в сборную СССР, но лучшие годы молодости Стрельцова прошли в местах лишения свободы.
Петров закрутил роман на съемках
В роли Стрельцова снялся популярный российский актер Александр Петров, хорошо знакомый кинозрителям по фильму "Т-34". По антропометрическим данным артист значительно уступает форварду, что дало повод любителям футбола для критики фильма еще до выхода его на экран.
Интересно, что на съемках спортивной ленты 31-летний Петров закрутил роман с 24-летней актрисой Стасей Милославской, которая сыграла в фильме первую жену Стрельцова.
Ранее Петров состоял в отношениях с актрисой Ириной Старшенбаум (в фильме "Т-34 она сыграла роль переводчицы в концлагере). Молодые были помолвлены, но до свадьбы дело так и не дошло.
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