ВИДЕО | Константин Васильев рассказал, какая была основная задача на матч против Германии

"Удаление защитника Эмре Кана на 15-й минуте дало нам дополнительные варианты при игре с мячом, — сказал Васильев после матча репортеру RusDelfi. — В первом тайме нам очень многое удавалось, периодами мы держали немцев далеко от наших ворот, это и была основная задача.

Наверное, этого нам не удалось в первые 10 минут второго тайма, когда мы пропустили два гола. Немного торопились, может быть, нужно было быть терпеливее. Поиграть с мячом, чтобы соперник побегал за ним. Может быть, это вселило бы в них нервозность, а это дало бы нам больше вариантов. Первый гол снял с них напряжение. Тренер немцем Йоахим Лев был очень рад, для них, это был переломный момент в игре".

Подробнее об атакующем стиле нового тренера и ранней замене — в видеоинтервью.

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