ВИДЕО | Константин Васильев: это испытание дает нам возможность стать более ответственными и терпеливыми

Видео появилось в официальном фэйсбуке Олимпийского комитета Эстонии.

- Дорогие друзья, сегодня мы все оказались в ситуации, которая нарушает наш привычный поток жизни, - сказал Васильев. - Но давайте не будем поддаваться панике, а примем это, как испытание. Это испытание дает нам возможность стать более терпеливыми и ответственными не только по отношению к себе, но и к окружающим. Давайте заниматься спортом отдельно друг от друга.

Во вторник 24 марта правительство Эстонии приняло ряд жестких мер по противодействию распространению коронавируса, включая правило "больше двух не собираться" и "нахождение минимум в двух метрах друг от друга".

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