25.10.2019, 07:40
ВИДЕО | Командная работа: футболистки окружили мусульманку, чтобы она поправила хиджаб во время игры(3)
В женском чемпионате по футболу Иордании на видео попал красивый момент. Во время игры у футболистки разошелся хиджаб, а ее партнеры встали вокруг, чтобы она его поправила.
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