25.10.2019, 07:40

ВИДЕО | Командная работа: футболистки окружили мусульманку, чтобы она поправила хиджаб во время игры

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Командная работа: футболистки окружили мусульманку, чтобы она поправила хиджаб во время игры
Ekraanitõmmis

В женском чемпионате по футболу Иордании на видео попал красивый момент. Во время игры у футболистки разошелся хиджаб, а ее партнеры встали вокруг, чтобы она его поправила.

Девушки не растерялись и окружили партнера по команде. Мусульманкам разрешают играть в платке, иначе они бы не смогли заниматься спортом — без хиджаба можно находиться только дома. Смотрите видео!

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