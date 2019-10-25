ВИДЕО | Командная работа: футболистки окружили мусульманку, чтобы она поправила хиджаб во время игры

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В женском чемпионате по футболу Иордании на видео попал красивый момент. Во время игры у футболистки разошелся хиджаб, а ее партнеры встали вокруг, чтобы она его поправила.