ВИДЕО: Команда уроженца Кохтла-Ярве обыграла "Спартак"

по ходу встречи красно-белые дважды вели в счете, но дебютант высшего дивизиона "Тамбов" догонял соперника, а под занавес матча вырвал победу с пенальти.

"Спартак" рискует не попасть в Лигу Европы, а "Тамбов", в тренерский штаб которого входит уроженец Кохтла-Ярве Калью Корстин, сделал большой шаг для сохранения прописки в элитном дивизионе российского футбола. В следующем туре "Тамбов" будет принимать в Нижнем Новгороде соседа по турнирной таблице "Ахмат", который дома крупно проиграл ЦСКА - 0:4 (0:0). Полузащитник чеченского клуба Евгений Харин пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

Претендующий на участие в Лиге чемпионов "Ростова" потерял важные очки в Самаре. Подопечные Валерия Карпина не смогли обыграть аутсайдера первенства "Крылья Советов" - 0:0.

Уверенно лидирующий "Зенит" 5 июля сыграет в гостях с "Краснодаром". В случае победы питерцы досрочно станут чемпионами России.