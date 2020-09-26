ВИДЕО: Кокорин по-прежнему молчит, а Дзюба забивает

"Спартак" победил в гостях "Тамбов" - 2:0 (0:0). Главное приобретение красно-белых в межсезонье Александр Кокорин впервые вышел в стартовом составе, но в начале второго тайма был заменен. 29-летний нападающий пока не сумел еще отличиться в "Спартаке". Оба мяча в этой встрече в заключительные четверть часа забил бразильский защитник Айртон.

"Зенит" разгромил на своем поле "Уфу" - 6:0 (2:0). В составе питерцев трижды отличился Артем Дзюба. Еще два мяча забил Сердар Азмун.

"Зенит" и "Спартак" продолжают лидировать в чемпионате России, набрав по 20 очков.