ВИДЕО: Кокорин оформил хет-трик, а "Зенит" отказался от его услуг

Отсидевший за решеткой почти год Кокорин очень хотел перезапустить свою карьеру в питерском клубе. Однако руководство "Зенита" решило отправить его в "Сочи", где уже играют 8 зенитовцев. Сочинский клуб, который борется за выживание, проинформировал об аренде игрока в социальных сетях.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

Возмущенные питерские болельщики устроили акцию "Верните Кокорина". При этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак вынужден был оправдываться, что он не хочет расставаться с футболистом.

Кокорин на прощание выдал голевую феерию, забив три мяча за один тайм катарскому клубу третьей лиги. Официальный сайт "Зенита" по поводу перехода Кокорина хранит молчание.