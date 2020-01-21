21.01.2020, 20:50

ВИДЕО: Кокорин оформил хет-трик, а "Зенит" отказался от его услуг


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Alexander Kokorin ja Artyom Dzjuba
Alexander Kokorin ja Artyom DzjubaFoto: Alexander Demianchuk/TASS

Удивительные вещи происходят в петербургском "Зените". Лидер российского футбола решил отправить нападающего Александра Кокорина в "Сочи", а форвард перед отъездом из расположения питерского клуба вышел с капитанской повязкой и оформил хет-трик. Теперь питерские боссы не знают, что делать.

Отсидевший за решеткой почти год Кокорин очень хотел перезапустить свою карьеру в питерском клубе. Однако руководство "Зенита" решило отправить его в "Сочи", где уже играют 8 зенитовцев. Сочинский клуб, который борется за выживание, проинформировал об аренде игрока в социальных сетях.

Возмущенные питерские болельщики устроили акцию "Верните Кокорина". При этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак вынужден был оправдываться, что он не хочет расставаться с футболистом.

Кокорин на прощание выдал голевую феерию, забив три мяча за один тайм катарскому клубу третьей лиги. Официальный сайт "Зенита" по поводу перехода Кокорина хранит молчание.

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