ВИДЕО: Киевское "Динамо", "Селтик" и "Порту" вылетели из Лиги чемпионов

В первом поединке недельной давности "Краснодар" уступил на своем поле - 0:1. Однако в гостях российский клуб уже в первые четверть часа забил два мяча. До перерыва гости отличились еще один раз - дубль оформил 19-летний нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Впереди - "Олимпиакос"

Положение "Порту" стало практически безнадежным. Чтобы пробиться в раунд плей-офф, португальцам необходимо было забивать три мяча. Хозяева поля сумели лишь сократить разрыв в счете до минимума.

"Краснодар" выиграл двухраундовую дуэль за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, и сделал шикарный подарок ко дню рождения президенту клуба Сергею Галицкому.

В заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" сразится с греческим "Олимпиакосом". Победитель этого противостояния будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Селтик" не удержал победный счет

Шотландский "Селтик", разгромивший на предыдущей стадии Лиги чемпионов "Калью" с общим счетом 7:0, не смог удержать на своем поле победный счет в поединке с румынским ЧФР - 3:4 (0:1). Первый матч завершился вничью - 1:1.

По ходу второго тайма шотландцы были впереди - 2:1 и 3:2. Однако румынская команда сражалась до конца и одержала заслуженную победу.