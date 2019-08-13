ВИДЕО: Киевское "Динамо", "Селтик" и "Порту" вылетели из Лиги чемпионов

Определились все участники заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов. Самый неожиданный результат третьего отборочного круга был зафиксирован в Португалии, где двукратный победитель турнира "Порту" неожиданно проиграл бронзовому призеру чемпионата России "Краснодару" - 2:3 (0:3).
В первом поединке недельной давности "Краснодар" уступил на своем поле - 0:1. Однако в гостях российский клуб уже в первые четверть часа забил два мяча. До перерыва гости отличились еще один раз - дубль оформил 19-летний нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.
Впереди - "Олимпиакос"
Положение "Порту" стало практически безнадежным. Чтобы пробиться в раунд плей-офф, португальцам необходимо было забивать три мяча. Хозяева поля сумели лишь сократить разрыв в счете до минимума.
"Краснодар" выиграл двухраундовую дуэль за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, и сделал шикарный подарок ко дню рождения президенту клуба Сергею Галицкому.
В заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" сразится с греческим "Олимпиакосом". Победитель этого противостояния будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.
"Селтик" не удержал победный счет
Шотландский "Селтик", разгромивший на предыдущей стадии Лиги чемпионов "Калью" с общим счетом 7:0, не смог удержать на своем поле победный счет в поединке с румынским ЧФР - 3:4 (0:1). Первый матч завершился вничью - 1:1.
По ходу второго тайма шотландцы были впереди - 2:1 и 3:2. Однако румынская команда сражалась до конца и одержала заслуженную победу.
Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
Карабах (Азербайджан) - АПОЭЛ (Кипр) 2:1 и 0:2
Русенборг (Норвегия) - Марибор (Словения) 3:1 и 3:1
Динамо К (Украина) - Брюгге (Бельгия) 0:1 и 3:3
Копенгаген (Дания) - Црвена Звезда (Сербия) 1:1 и 1:1 (по пенальти 6:7)
Ференцварош (Венгрия) - Динамо З (Хорватия) 1:1 и 0:4
Аякс (Нидерланды) - ПАОК (Греция) 2:2 и 3:2
ЛАСК (Австрия) - Базель (Швейцария) 2:1 и 3:1
Олимпиакос (Греция) - Башакшехир (Турция) 1:0 и 2:0
Селтик (Шотландия) - ЧФР (Румыния) 1:1 и 3:4
Порту (Португалия) - Краснодар (Россия) 1:0 и 2:3
Лига чемпионов (раунд плей-офф)
Динамо З (Хорватия) – Русенборг (Норвегия)
Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия)
ЧФР (Румыния) – Славия (Чехия)
АПОЭЛ (Кипр) – Аякс (Нидерланды)
ЛАСК (Австрия) – Брюгге (Бельгия)
Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия)
Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20/21 и 27/28 августа.
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