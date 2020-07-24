24.07.2020, 17:55

ВИДЕО: Карпин танцует в ростовском ресторане под песню "Валера"

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ВИДЕО: Карпин танцует в ростовском ресторане под песню "Валера"
Valeri KarpinTASS

Футболисты "Ростова", которых тренирует Валерий Карпин, окончание сезона отметили в ресторане. Несмотря на неудачный финиш чемпионата России (6 матчей без побед), уроженец Нарвы пребывал в неплохом настроении и станцевал под музыкальный хит "Валера".

В минувшем сезоне "Ростов" с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей 45:50 занял 5-е место в российском первенстве и получил право сыграть в Лиге Европы.

Новый чемпионат России стартует 8 августа. Как и в предыдущем сезоне, в нем примут участие 16 клубов.

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