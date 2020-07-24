ВИДЕО: Карпин танцует в ростовском ресторане под песню "Валера"

В минувшем сезоне "Ростов" с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей 45:50 занял 5-е место в российском первенстве и получил право сыграть в Лиге Европы.

Новый чемпионат России стартует 8 августа. Как и в предыдущем сезоне, в нем примут участие 16 клубов.