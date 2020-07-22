ВИДЕО: Карпин не смог остановить "Зенит", "Спартак" хочет Кокорина

Хозяева поля первыми добились успеха, но после перерыва на поле вышел зенитовский дуэт лучших бомбардиров чемпионата России Артем Дзюба - Сердар Азмун. Их появление на поле изменило ход матча.

"Зенит" нацелился на дубль

На 72-й минуте Эмилиано Ригони после затяжной атаки восстановил равновесие, а еще через три минуты сыгравший на опережение Азмун установил окончательный результат.

Впереди у "Зенита" финал Кубка России с подмосковными "Химками" в Екатеринбурге. Смогут ли питерцы оформить дубль в нынешнем сезоне - станет известно 25 июля.

Ростовчане в нынешнем сезоне претендовали на место в Лиге чемпионов, но 6 матчей без побед на финише сезона оставили подопечных Валерия Карпина за бортом главного еврокубкового турнира. Осенью "Ростов" возьмет старт в Лиге Европы.

"Краснодар" сыграет в квалификации Лиги чемпионов

В заключительном туре чемпионата России определился обладатель третьей путевки в Лигу чемпионов. Ее завоевал "Краснодар", разгромивший дома чеченский "Ахмат" - 4:0 (1:0).

Из других результатов тура отметим гостевую победу "Спартака" над казанским "Рубином" - 2:1 (1:1). "Спартак" сумел избежать худшего результата в своей истории, но впервые с 2015 года остался без выступления в еврокубках.

Интересно, что зенитовские бомбардиры Азмун и Дзюба на двоих забили в завершившемся чемпионате 34 мяча, тогда как весь "Спартак" 35 раз добивался успеха. Невысокая результативность заставляет руководство красно-белых искать забивного форварда. Одним из кандидатов является Александр Кокорин, который не очень доволен тем, что "Зенит" отдал его зимой доигрывать сезон в "Сочи"

Премьер-лигу покидают самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", которых заменят волгоградский "Ротор" и "Химки" - эти команды на момент приостановки чемпионата ФНЛ лидировали в турнире. Правда, не исключен вариант, что высший дивизион российского футбола все-таки расширят до 18 команд. Старт следующего чемпионата России запланирован на начало августа.