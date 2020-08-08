ВИДЕО: Карпин и "Зенит" удачно начали футбольный сезон в России

Главными новостями межсезонья стали переход Александра Кокорина в "Спартак" и увольнение Сергея Юрана из подмосковных "Химок".

Скандальное увольнение Юрана

Поработавший в свое время в Эстонии Юран возглавил "Химки" зимой. С подмосковным клубом он провел два матча в чемпионате ФНЛ и пробился в финал Кубка России, где "Химки" проиграли в конце встречи "Зениту" с пенальти - 0:1. Однако боссы клуба за неделю до начала сезона решили все же расстаться с наставником.

Уроженец Луганска дал несколько эмоциональных интервью - он обвинил в своем увольнении "Спартак" и собирался обратиться в УЕФА. Однако Юрану выплатили очень солидную компенсацию - его контракт был рассчитан до середины 2023 года - и он сразу же замолчал.

Мамаев решил судьбу встречи

В матче открытия чемпионата России "Химки" под руководством спартаковского тренера Дмитрия Гунько проиграли ЦСКА - 0:2 (0:2).

В другом поединке субботнего дня "Ростов" Валерия Карпина победил в Саранске "Тамбов - 1:0 (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Павел Мамаев.

Накануне открытия чемпионата России "Зенит" в поединке за Суперкубок победил "Локомотив" - 2:1 (1:0).