ВИДЕО: Карпин и "Ростов" в меньшинстве огорчили "Зенит"

Питерцы лидируют в чемпионате России, но нынешний сезон для них удачным не назовешь. В групповом турнире Лиги чемпионов они заняли последнее место, не одержав ни одной победы. Из Кубка России "Зенит" вылетел на прошлой неделе, неожиданно проиграв дома в 1/8 финала тульскому "Арсеналу".

Семак остался без подарка

Чемпионат России для подопечных Сергея Семака - попытка спасти сезон. Однако вторая половина первенства началась для питерцев не слишком удачно.

В первом матче после зимней паузы "Зенит" не сумел победить на своем поле "Ростов" Валерия Карпина. На исходе первого тайма гости открыли счет на "Газпром-Арене".

Вскоре после перерыва ростовчане остались в меньшинстве. Получив численный перевес "Зенит" с интервалом в несколько минут забил два мяча и вышел вперед - 2:1.

С учетом добавленного времени играть оставалось примерно 15 минут, но удержать победный счет питерцы не смогли. На 89-й минуте гамбийский легионер "Ростова" Али Соу оформил дубль и восстановил равновесие. Футболисты "Зенита" не смогли сделать подарок Семаку, которому в день матча исполнилось 45 лет.

По ходу сезона "Ростов" продал несколько ведущих игроков. Покинули команду полузащитник Алексей Ионов (он ушел в "Краснодар") и узбекский нападающий Эльдор Шомурадов, перебравшийся в итальянский клуб "Дженоа". Последней потерей ростовчан стал опытный полузащитник Роман Еременко, вернувшийся к семье в Финляндию.

Несмотря на ничейный исход матча, "Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице - 42 очка. На втором месте ЦСКА (37), проигравший "Локомотиву" - 0:2 (0:2). На третье место поднялся "Сочи" (36), разгромивший дома тульский "Арсенал" - 4:0 (0:0).

Громких трансферов нет

Непростая экономическая ситуация в России напрямую отражается и на футболе. Финансирование клубов уменьшилось - громких покупок они теперь не совершают.

Больше всего трансферов в количественном отношении совершил аутсайдер первенства "Тамбов", но там была вынужденная ситуация. Клуб оказался на грани снятия с чемпионата, поэтому практически все игроки, выступавшие в первой половине сезона покинули команду. Освободившиеся вакансии пришлось срочно заполнять дублерами и футболистами, не имевшими игровой практики.