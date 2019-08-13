ВИДЕО: Карпин и "Ростов" поднялись на второе место. Впереди только "Зенит"
В заключительном матче пятого тура чемпионата России по футболу "Ростов" победил дома самарские "Крылья Советов" - 1:0 (1:0).
В заключительном матче пятого тура чемпионата России по футболу "Ростов" победил дома самарские "Крылья Советов" - 1:0 (1:0).
Судьбу встречи решил точный удар узбекского форварда Эльдора Шомуродова на 33-й минуте, замкнувшего комбинацию партнеров. Свой гол легионер посвятил футболистам ташкентского "Пахтакора", погибшим 40 лет назад в авиакатастрофе.
Из других результатов тура отметим гостевую победу "Спартака" над чеченским "Ахматом" - 3:1 (2:0). В концовке матча диктор стадиона в Грозном прокричал в микрофон фразу "Судья" - козел".
"Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России - 11 очков. Впереди только "Зенит" (13). Позади ЦСКА, "Краснодар", "Арсенал" и "Локомотив", набравшие по 10 очков.
Напомним, что год назад ростовчане также очень удачно провели стартовый отрезок чемпионата, но завершили сезон подопечные Валерия Карпина в середине турнирной таблицы.
Список лучших бомбардиров чемпионата России возглавляют Шомуродов, Артем Дзюба ("Зенит") и Александр Соболев ("Крылья Советов"), на счету которых по 4 забитых мяча.
В следующем туре "Зенит" будет принимать "Ахмат", "Ростов" отправится в гости к "Уфе", а ЦСКА сыграет со "Спартаком".
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