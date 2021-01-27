ВИДЕО: Ибрагимович назвал соперника обезьяной и был удален с поля
Главным антигероем четвертьфинального поединка Кубка Италии по футболу "Интер" - "Милан" стал 39-летний швед Златан Ибрагимович.
Главным антигероем четвертьфинального поединка Кубка Италии по футболу "Интер" - "Милан" стал 39-летний швед Златан Ибрагимович.
В первом тайме нападающий "Милана" забил мяч в ворота соперника, но затем опытный форвард из героя превратился в антигероя.
В концовке первого тайма Златан назвал игрока "Интера" Ромелу Лукаку не то обезьяной, не то ослом, за что и получил первое предупреждение. На 58-й минуте швед заработал вторую желтую карточку, которая автоматически переросла в красную, и вынужден был покинуть поле.
Удаление Ибрагимовича стало ключевым эпизодом матча. Получив численное преимущество, "Интер" сначала сравнял счет, а на 7-й добавленной минуте матча вышедший в конце матча на замену датчанин Кристиан Эриксен идеально исполнил штрафной удар и принес хозяевам поля победу" - 2:1 (0:1).
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