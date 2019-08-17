17.08.2019, 23:00
ВИДЕО: Харин и "Ахмат" в меньшинстве шокировали "Зенит"
В очередном туре чемпионата России по футболу "Зенит" сыграл вничью в Санкт-Петербурге с чеченским клубом "Ахмат" - 0:0.
В очередном туре чемпионата России по футболу "Зенит" сыграл вничью в Санкт-Петербурге с чеченским клубом "Ахмат" - 0:0.
Практически весь матч "Зенит" провел в большинстве - в первой десятиминутке у "Ахмата" был удален защитник Ризван Уциев.
Эстонский легионер "Ахмата" Евгений Харин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России, набрав после шести туров 14 очков. Следом расположился "Краснодар" (13), обыгравший в гостях "Тамбов" - 2:0 (1:0).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Анаконда в США «клонировала» сама себя
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Мелания Трамп на приеме в Лондоне поразила гостей
В России заблокировали счета Жерара Депардье