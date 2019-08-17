ВИДЕО: Харин и "Ахмат" в меньшинстве шокировали "Зенит"

Практически весь матч "Зенит" провел в большинстве - в первой десятиминутке у "Ахмата" был удален защитник Ризван Уциев.

Эстонский легионер "Ахмата" Евгений Харин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России, набрав после шести туров 14 очков. Следом расположился "Краснодар" (13), обыгравший в гостях "Тамбов" - 2:0 (1:0).