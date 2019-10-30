ВИДЕО: Харин и "Ахмат" порадовали Кадырова. Впереди битва с "Зенитом"

Экс-футболист "Левадии" Евгений Харин вышел в стартовом составе "Ахмата"

и провел на поле все 90 минут.

В четвертьфинале Кубка России "Ахмат" (почетным президентом клуба является глава Чечни Рамзан Кадыров) сыграет с "Зенитом", который на своем поле разгромил "Томь" - 4:0 (1:0).

Поединки четвертьфинальной стадии Кубка России состоятся весной 2020 года.