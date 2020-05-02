02.05.2020, 11:35

ВИДЕО: Голая журналистка засветилась в прямом эфире о коронавирусе

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Covid-19Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de, imago images/Christian Ohde

В неловкую ситуацию попал испанский журналист Альфонсо Мерлос. Во время прямого эфира о пандемии коронавируса, который он проводил из своей квартиры, за его спиной прошмыгнула обнаженная женщина.

Собеседник, с которым Мерлос по видеосвязи обсуждал кризисную ситуацию, был изумлен увиденной картиной, отмечает "Евроспорт".

Голой леди оказалась не жена журналиста, как это можно было подумать, а телеведущая Алексия Ривас, имеющая опыт работы в спортивном издании.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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