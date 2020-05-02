ВИДЕО: Голая журналистка засветилась в прямом эфире о коронавирусе

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Covid-19 Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de, imago images/Christian Ohde

В неловкую ситуацию попал испанский журналист Альфонсо Мерлос. Во время прямого эфира о пандемии коронавируса, который он проводил из своей квартиры, за его спиной прошмыгнула обнаженная женщина.