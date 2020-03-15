15.03.2020, 17:28

ВИДЕО: Футболисты "Тамбова" и "Крыльев Советов" устроили массовую драку. Да, футбол в России пока не отменили


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Sloveenia pressikonverents ja trenn
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

Футболисты молодежных составов команд "Тамбов" и "Крылья Советов" устроили массовую драку на 83-й минуте матча при счете 1:1.

Инцидент произошел после серии грубых нарушений со стороны футболистов обеих команд, которые привели к пяти (!) удалениям. Матч так и не был доигран. После инцидента в подтрибунном помещении игрок ”Тамбова” Валико Кабахидзе ударил по лицу футболиста ”Крыльев” Александра Евсикова. Первичное обследование показало, что пострадавший получил гематому левой окологлазничной области.

Видео драки поделился журналист Руслан Абушкин в своем твиттере.

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