ВИДЕО: Футболисты "Тамбова" и "Крыльев Советов" устроили массовую драку. Да, футбол в России пока не отменили

Инцидент произошел после серии грубых нарушений со стороны футболистов обеих команд, которые привели к пяти (!) удалениям. Матч так и не был доигран. После инцидента в подтрибунном помещении игрок ”Тамбова” Валико Кабахидзе ударил по лицу футболиста ”Крыльев” Александра Евсикова. Первичное обследование показало, что пострадавший получил гематому левой окологлазничной области.

Видео драки поделился журналист Руслан Абушкин в своем твиттере.

Матч молодежных команд ”Тамбова” и ”Крыльев Советов” завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары)🟥 ”Крыльям” будет засчитано техническое поражение Собрал самые жаркие моменты 🔥👇 pic.twitter.com/kFRLyvsTaD — Руслан Абушкин (@abushkin) March 15, 2020