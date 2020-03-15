ВИДЕО: Футболисты "Тамбова" и "Крыльев Советов" устроили массовую драку. Да, футбол в России пока не отменили
Футболисты молодежных составов команд "Тамбов" и "Крылья Советов" устроили массовую драку на 83-й минуте матча при счете 1:1.
Футболисты молодежных составов команд "Тамбов" и "Крылья Советов" устроили массовую драку на 83-й минуте матча при счете 1:1.
Инцидент произошел после серии грубых нарушений со стороны футболистов обеих команд, которые привели к пяти (!) удалениям. Матч так и не был доигран. После инцидента в подтрибунном помещении игрок ”Тамбова” Валико Кабахидзе ударил по лицу футболиста ”Крыльев” Александра Евсикова. Первичное обследование показало, что пострадавший получил гематому левой окологлазничной области.
Видео драки поделился журналист Руслан Абушкин в своем твиттере.
Матч молодежных команд ”Тамбова” и ”Крыльев Советов” завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары)🟥 ”Крыльям” будет засчитано техническое поражение
Собрал самые жаркие моменты 🔥👇 pic.twitter.com/kFRLyvsTaD— Руслан Абушкин (@abushkin) March 15, 2020
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