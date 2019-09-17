ВИДЕО | Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Кокорин заключил новый контракт

Нападающий Александр Кокорин заключил новый контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит", сообщил во вторник журналистам адвокат Юрий Падалко.

"У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с "Зенитом", — заявил Падалко, не сообщив никаких подробностей соглашения.

"Я вам озвучил официальную информацию. С "Зенитом" заключено соглашение у Кокорина, он приступит (к тренировкам — ред). по согласованию с "Зенитом", — добавил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Кокорин попасть в состав "Зенита" уже в этом сезоне, Падалко ответил, что это прерогатива руководства команды. "Скорее всего, да", — добавил он, отвечая на вопрос, может ли нападающий сыграть уже зимой.

Ранее сообщалось, что предыдущее соглашение Кокорина с петербургским клубом истекло 30 июня. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина в начале сентября заявил, что ждет возвращения форварда в команду. Он признался, что считает Кокорина одним их лучших футболистов в стране и иметь в составе такого игрока — "мечта любого тренера".