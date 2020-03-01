ВИДЕО: Футболисты "Баварии" демонстративно пасовались с соперниками. Это ответ фанатам

Сначала встреча была прервана на 66-й минуте из-за того, что болельщики "Баварии" вывесили оскорбительные баннеры в адрес Хоппа, но матч был продолжен после того, как к фанатскому сектору подошли главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик и несколько игроков клуба.
На 78-й минуте главный арбитр вновь прервал матч, а игроки обеих команд покинули поле. На этот раз с фанатами "Баварии" беседовали спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.
Через несколько минут команды вернулись на поле, но до конца матча уже не атаковали, демонстративно перекатывая мяч в центре поля.
"Игроки "Баварии" и "Хоффенхайма", судьи, тренеры и руководство команд, а также подавляющее большинство зрителей повели себя образцово и показали некоторым людям, увы, имеющим влияние на футбольную культуру в стране, что терпеть такое поведение никто не будет", — прокомментировал произошедшее Исполнительный директор немецкой Бундеслиги Кристиан Зайферт, слова которого приводит Sportschau.de.
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