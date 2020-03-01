01.03.2020, 12:54

ВИДЕО: Футболисты "Баварии" демонстративно пасовались с соперниками. Это ответ фанатам


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Philippe Coutinho Bayerni särgis väravat tähistamas.
Philippe Coutinho Bayerni särgis väravat tähistamas.Foto: Norbert Schmidt/PIXATHLON/SIPA, Norbert Schmidt/PIXATHLON/SIPA/Scanpix

Фанаты "Баварии" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом", который завершился со счетом 6:0 в пользу мюнхенского клуба, оскорбляли президента соперника Дитмара Хоппа, пишет Newsru.

Сначала встреча была прервана на 66-й минуте из-за того, что болельщики "Баварии" вывесили оскорбительные баннеры в адрес Хоппа, но матч был продолжен после того, как к фанатскому сектору подошли главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик и несколько игроков клуба.

На 78-й минуте главный арбитр вновь прервал матч, а игроки обеих команд покинули поле. На этот раз с фанатами "Баварии" беседовали спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.

Через несколько минут команды вернулись на поле, но до конца матча уже не атаковали, демонстративно перекатывая мяч в центре поля.

"Игроки "Баварии" и "Хоффенхайма", судьи, тренеры и руководство команд, а также подавляющее большинство зрителей повели себя образцово и показали некоторым людям, увы, имеющим влияние на футбольную культуру в стране, что терпеть такое поведение никто не будет", — прокомментировал произошедшее Исполнительный директор немецкой Бундеслиги Кристиан Зайферт, слова которого приводит Sportschau.de.

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