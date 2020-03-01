ВИДЕО: Футболисты "Баварии" демонстративно пасовались с соперниками. Это ответ фанатам

Сначала встреча была прервана на 66-й минуте из-за того, что болельщики "Баварии" вывесили оскорбительные баннеры в адрес Хоппа, но матч был продолжен после того, как к фанатскому сектору подошли главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик и несколько игроков клуба.

Lo nunca visto: Hoffenheim y Bayern deciden jugar los 15 minutos que faltan... pero pasándose el balón entre ellos a modo de denuncia por lo sucedido. #LaCasaDelFútbol https://t.co/9guzORu3EP pic.twitter.com/8bLXZ5GhOG — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 29, 2020

На 78-й минуте главный арбитр вновь прервал матч, а игроки обеих команд покинули поле. На этот раз с фанатами "Баварии" беседовали спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.

Через несколько минут команды вернулись на поле, но до конца матча уже не атаковали, демонстративно перекатывая мяч в центре поля.

"Игроки "Баварии" и "Хоффенхайма", судьи, тренеры и руководство команд, а также подавляющее большинство зрителей повели себя образцово и показали некоторым людям, увы, имеющим влияние на футбольную культуру в стране, что терпеть такое поведение никто не будет", — прокомментировал произошедшее Исполнительный директор немецкой Бундеслиги Кристиан Зайферт, слова которого приводит Sportschau.de.