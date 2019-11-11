11.11.2019, 12:37
ВИДЕО: Футболист завалил тренера соперника прямо на поле!
Матч 12-го тура чемпионата Германии между ”Фрайбургом” и ”Айнтрахтом” закончился массовой потасовкой.
Матч 12-го тура чемпионата Германии между ”Фрайбургом” и ”Айнтрахтом” закончился массовой потасовкой.
В концовке встречи защитник команды из Франкфурта Давид Абраам умышленно столкнулся с главным тренером ”Фрайбурга” Кристианом Штрайхом. Специалист рухнул на газон.
What was he thinking 😵
David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh— Goal (@goal) 10 ноября 2019 г.
Сидящие на скамейке футболисты вскочили со своих мест и набросились на Абраама.
В итоге, защитник получил предупреждение, которое стала для него вторым в матче, и был удален с поля.
"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" 1:0
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