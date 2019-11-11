ВИДЕО: Футболист завалил тренера соперника прямо на поле!

В концовке встречи защитник команды из Франкфурта Давид Абраам умышленно столкнулся с главным тренером ”Фрайбурга” Кристианом Штрайхом. Специалист рухнул на газон.

What was he thinking 😵 David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh — Goal (@goal) 10 ноября 2019 г.





Сидящие на скамейке футболисты вскочили со своих мест и набросились на Абраама.

В итоге, защитник получил предупреждение, которое стала для него вторым в матче, и был удален с поля.

"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" 1:0