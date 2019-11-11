11.11.2019, 12:37

ВИДЕО: Футболист завалил тренера соперника прямо на поле!


EST 2
ВИДЕО: Футболист завалил тренера соперника прямо на поле!
Фото: Scanpix

Матч 12-го тура чемпионата Германии между ”Фрайбургом” и ”Айнтрахтом” закончился массовой потасовкой.

В концовке встречи защитник команды из Франкфурта Давид Абраам умышленно столкнулся с главным тренером ”Фрайбурга” Кристианом Штрайхом. Специалист рухнул на газон.


Сидящие на скамейке футболисты вскочили со своих мест и набросились на Абраама.

В итоге, защитник получил предупреждение, которое стала для него вторым в матче, и был удален с поля.

"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" 1:0

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: