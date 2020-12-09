09.12.2020, 01:45

ВИДЕО: Футболист забил невероятный гол броском из аута


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Jalgpall Sillamäe Kalev vs Narva Trans
JalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

Редчайший случай зафиксирован в чемпионате Ирана. Футболист забил гол после выброса мяча из аута с расстояния 40 метров.

Чтобы придать мячу максимальное ускорение, игрок "Пейкана" Мехран Голрази перед выбросом сделал переднее сальто. Мяч задел голкипера и влетел в сетку.

Любители футбола старшего поколения хорошо помнят, что подобный трюк с выбросом мяча из аута в начале 1990 годов исполнял защитник "Флоры" и сборной Эстонии Ристо Калласте.

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