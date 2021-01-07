ВИДЕО: Футболист сборной России забил гол спустя 10 секунд после выхода на поле

Невероятно удачным получилось возвращение полузащитника "Монако" Александра Головина после длительного перерыва, связанного с травмой. Российский легионер появился на поле в середине второго тайма при счете 1:1, а уже через 10 секунд он поразил ворота "Лорьяна" в поединке чемпионата Франции.
Из-за травмы 24-летний Головин не выходил на поле с августа 2020 года. Его мяч помог "Монако" одержать крупную победу в гостях - 5:2.
Головин забил самый быстрый гол во Франции за последние 13 лет для игроков, вышедших на поле со скамейки запасных.
В чемпионате Франции лидирует "Лион" - 39 очков. ПСЖ, проводивший первый матч под руководством аргентинца Маурисио Почеттино, сыграл на выезде вничью с "Сент-Этьеном" (1:1) и набрал 36 очков. "Монако" замыкает первую шестерку - 30 очков.
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