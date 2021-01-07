ВИДЕО: Футболист сборной России забил гол спустя 10 секунд после выхода на поле

Из-за травмы 24-летний Головин не выходил на поле с августа 2020 года. Его мяч помог "Монако" одержать крупную победу в гостях - 5:2.

Головин забил самый быстрый гол во Франции за последние 13 лет для игроков, вышедших на поле со скамейки запасных.

🎦⚽️ Après 4 mois d'absence, il n'aura fallu que 10 secondes au Tsar pour signer un retour fracassant 💥 #FCLASM pic.twitter.com/d2bQpYvB6m — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 7, 2021

В чемпионате Франции лидирует "Лион" - 39 очков. ПСЖ, проводивший первый матч под руководством аргентинца Маурисио Почеттино, сыграл на выезде вничью с "Сент-Этьеном" (1:1) и набрал 36 очков. "Монако" замыкает первую шестерку - 30 очков.