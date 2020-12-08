ВИДЕО: Футболист получил желтую карточку за издевательский гол

В концовке встречи 21-летний форвард воспользовался несогласованными действиями вратаря и защитника соперника на границе штрафной площади. Конголезец остался один на один с воротами. Вместо того, чтобы спокойно забить мяч, Вамангитука решил дождаться голкипера соперника. Когда он к нему приблизился, форвард с линии ворот отправил мяч в сетку.

Арбитр матча посчитал такое поведение игрока "Штутгарта" нарушением принципов фэйр-плей и наказал его желтой карточкой.

"Штутгарт" выиграл гостевой поединок чемпионата Германии у "Вердера" со счетом 2:1. Оба мяча у победителей забил Вамангитука.

В чемпионате Германии лидирует "Бавария" - 23 очка. За ней расположились "Байер" (22), "Лейпциг" (21) и дортмундская "Боруссия" (19).