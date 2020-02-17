ВИДЕО: Форвард сборной России Смолов забил "Реалу", а его новый клуб не проиграл

Счет 1:0 в пользу гостей продержался до конца первого тайма. Во второй половине встречи хозяева усилиями Тони Крооса и Серхио Рамоса (с пенальти) вышли вперед, но за 4 минуты до конца игры одноклубник Смолова Санти Мина сравнял счет. Нападающий сборной России провел на поле 70 минут. Это его первый гол в трех матчах за "Сельту".

Ничья позволила "Сельте" сравняться по очкам с "Мальоркой" в борьбе за спасительную 17-ю позицию в чемпионате. "Реал" же на одно очко опережает "Барселону" и продолжает лидировать в чемпионате Испании.

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Видео гола Смолова можно посмотреть ЗДЕСЬ.