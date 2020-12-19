ВИДЕО | Форвард бывшего клуба Константина Васильева забил один из самых красивых голов 2020 года

30-летний форвард поразил ворота соперника, красиво обработав мяч и пробив с разворота.

Издание Goal предположило, что Имас сможет в 2021 году претендовать на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша (лучший гол года). По итогам 2020 года награду получил Сон Хын Мин из ”Тоттенхэма”.

Son Heung-min has just won the 2020 Puskas Award 🥇

Jagiellonia Bialystok’s Jesus Imaz has already boxed off the 2021 Puskas Award 🥇 WHAT. A. GOAL. 🤩pic.twitter.com/rToiJfMNzh

— Goal (@goal) December 19, 2020



С 2015 по 2017 годы 60 матчей за "Ягеллонию" провел полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев.

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