ВИДЕО | Форвард бывшего клуба Константина Васильева забил один из самых красивых голов 2020 года

30-летний форвард поразил ворота соперника, красиво обработав мяч и пробив с разворота.

Издание Goal предположило, что Имас сможет в 2021 году претендовать на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша (лучший гол года). По итогам 2020 года награду получил Сон Хын Мин из ”Тоттенхэма”.

Son Heung-min has just won the 2020 Puskas Award 🥇

WHAT. A. GOAL. 🤩pic.twitter.com/rToiJfMNzh

