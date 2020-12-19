19.12.2020, 17:39

ВИДЕО | Форвард бывшего клуба Константина Васильева забил один из самых красивых голов 2020 года

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Хесус Имас (справа) борется за мяч
Хесус Имас (справа) борется за мячФото: Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com

Нападающий ”Ягеллонии” Хесус Имас забил эффектный гол в матче чемпионата Польши против ”Ракува”, правда, его команда всё равно уступила (2:3).

30-летний форвард поразил ворота соперника, красиво обработав мяч и пробив с разворота.

Издание Goal предположило, что Имас сможет в 2021 году претендовать на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша (лучший гол года). По итогам 2020 года награду получил Сон Хын Мин из ”Тоттенхэма”.


С 2015 по 2017 годы 60 матчей за "Ягеллонию" провел полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев.

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