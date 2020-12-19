ВИДЕО | Форвард бывшего клуба Константина Васильева забил один из самых красивых голов 2020 года
Нападающий ”Ягеллонии” Хесус Имас забил эффектный гол в матче чемпионата Польши против ”Ракува”, правда, его команда всё равно уступила (2:3).
Нападающий ”Ягеллонии” Хесус Имас забил эффектный гол в матче чемпионата Польши против ”Ракува”, правда, его команда всё равно уступила (2:3).
30-летний форвард поразил ворота соперника, красиво обработав мяч и пробив с разворота.
Издание Goal предположило, что Имас сможет в 2021 году претендовать на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша (лучший гол года). По итогам 2020 года награду получил Сон Хын Мин из ”Тоттенхэма”.
Son Heung-min has just won the 2020 Puskas Award 🥇
Jagiellonia Bialystok’s Jesus Imaz has already boxed off the 2021 Puskas Award 🥇
WHAT. A. GOAL. 🤩pic.twitter.com/rToiJfMNzh
— Goal (@goal) December 19, 2020
С 2015 по 2017 годы 60 матчей за "Ягеллонию" провел полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев.
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