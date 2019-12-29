ВИДЕО: "Флора" выиграла новогодний турнир по мини-футболу
Победителем традиционного турнира по мини-футболу стали футболисты "Флоры", обыгравшие в финале молодежный состав "Калью" - 3:1.
Победителем традиционного турнира по мини-футболу стали футболисты "Флоры", обыгравшие в финале молодежный состав "Калью" - 3:1.
Флорасцы выиграли все 6 проведенных матчей. Бронзовым призером стал "Курессааре", который в декабре возглавил бывший наставник "Калью" Роман Кожуховский.
Лучшим игроком турнира признан Евгений Демидов ("Калью"). Лучшим снайпером стал Херол Рийберг ("Флора"). Приз лучшего вратаря достался его одноклубнику Матеасу Мадику.
Традиционный турнир по мини-футболу нынче проходил по новой формуле. 10 команд были разбиты на две группы. Борьбу за победу в полуфинале продолжили две лучшие команды из группы.
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