ВИДЕО: "Флора" снова побеждает и уверенно движется к чемпионству

Михкель Айнсалу на 14-й минуте, Эрик Сорга с пенальти на 19-й и Хенри Ярвелайд в конце первого тайма сделали счет 3-0 и обеспечили лидеру чемпионата гостевую победу в Вильянди.

В другом матче дня "Нарва Транс" дома проиграл "Пайде" с минимальным счетом 0-1, что позволило гостям уверенно себя чувствовать в гонке за третье место, дающее право побороться за Лигу Европы в следующем сезоне.

