29.09.2019, 17:22

ВИДЕО: "Флора" снова побеждает и уверенно движется к чемпионству


rus.delfi.ee
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ВИДЕО: "Флора" снова побеждает и уверенно движется к чемпионству
Фото: Scanpix

В матче 31-го тура был уверенно обыгран "Тулевик" из Вильянди.

Михкель Айнсалу на 14-й минуте, Эрик Сорга с пенальти на 19-й и Хенри Ярвелайд в конце первого тайма сделали счет 3-0 и обеспечили лидеру чемпионата гостевую победу в Вильянди.

В другом матче дня "Нарва Транс" дома проиграл "Пайде" с минимальным счетом 0-1, что позволило гостям уверенно себя чувствовать в гонке за третье место, дающее право побороться за Лигу Европы в следующем сезоне.

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