ВИДЕО: "Флора" победила "Калью", украинец Хомутов повторил жест Дзюбы

Ныммесцы открыли счет на 17-й минуте после подачи углового - отличился Владислав Хомутов. Взятие ворот украинский легионер отметил в стиле российского форварда Артема Дзюбы, приставив руку к голове.

Ошибка голкипера

Однако удержать победный счет подопечные Марко Кристала не смогли. Как и в поединке с "Легионом", оборона "Калью" дала сбой, чем воспользовался лучший снайпер "Премиум-лиги" Рауно Саппинен. Случилось это в середине второго тайма.

Окончательный результат на 74-й минуте установил Рауно Аллику. Из неудобного положения он пробил головой по воротам и застал врасплох голкипера "Калью" Марко Меэритса.

Марин снова оформил дубль

Вильяндиский "Тулевик" остановил дома победное шествие "Курессааре" - 5:0 (1:0). Во втором поединке подряд дубль оформил Павел Марин.

В заключительном матче тура "Пайде" вполне предсказуемо победил в гостях тартускую "Таммеку" - 2:0 (2:0).

"Флора" остается единственной командой, не потерпевшей поражения в чемпионате Эстонии. Победив прямого конкурента, флорасцы вернулись на первое место - 16 очков. Далее расположились "Левадия" (15), "Калью" (12), "Тулевик" (9), "Пайде" (9). Замыкают турнирную таблицу "Легион" (4) и нарвский "Транс" (2).

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет Саппинен - 8 забитых мячей. По 5 точных выстрелов на счету Сийма Лутса ("Пайде") и Марина.

Следующий тур чемпионата Эстонии по футболу будет сыгран 12-14 июня.