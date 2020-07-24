ВИДЕО: "Флора" победила "Калью", "Тулевик" догнал "Левадию"

У поединка на "А Ле Кок Арене" была хорошая вывеска - самая результативная атака "Премиум-лиги" против самой надежной обороны. Как и в матче первого круга, успех сопутствовал "Флоре". За ходом встречи на лиллекюлаской арене наблюдали 1205 зрителей.

Автогол Тяпкина

Счет был открыт на 19-й минуте, когда после углового удара в исполнении Константина Васильева мяч в сетку собственных ворот срезал головой Денис Тяпкин.

Высокорослый полузащитник вскоре, правда, реабилитировался. Именно Тяпкин разогнал атаку по правому флангу, после которой "Калью" сравнял счет.

Сразу же после перерыва лучший бомбардир чемпионата Эстонии Рауно Саппинен после скидки Власия Синявского практически с линии ворот забил, как оказалось позже, победный гол.

В оставшиеся 40 минут "Калью" больше контролировал мяч, но восстановить равновесие ныммесцы не смогли. Победа "Флоры" над прямым конкурентом увеличила ее отрыв от ближайшего преследователя на 9 очков.

Марин забил больше, чем Манучо и Коломоец

В другом поединке вильяндиский "Тулевик" победил дома тартускую "Таммеку" - 2:0 (1:0). Отличились новобранцы команды - в первом тайме успеха добился Никита Комиссаров, после перерыва пенальти реализовал Павел Марин.

Интересно, что в списке лучших бомбардиров чемпионата Эстонии выступавший в последние годы за "Левадию" 25-летний Марин занимает сейчас второе место - 9 мячей. Для сравнения: главные приобретения "Левадии" в межсезонье Манучо и Юрий Коломоец забили на двоих только 7 мячей.

Победа над "Таммекой" позволила вильяндисцам догнать "Левадию" - обе команды набрали по 24 очка, но у серебряного призера чемпионата Эстонии в запасе гостевой поединок с "Пайде".

Чемпионат Эстонии (14-й тур)

24 июля (пятница)

Тулевик (Вильянди) - Таммека (Тарту) 2:0

Флора (Таллинн) - Калью (Нымме) 2:1

25 июля (суббота)

16:00 Пайде - Левадия (Таллинн)

19:00 Транс (Нарва) - Легион (Нарва)

27 июля (понедельник)

19:00 Курессааре - Калев (Таллинн)