ВИДЕО: "Флора" одержала очередную победу, "Калью" потерял очки

В составе флорасцев отсутствовал капитан команды Константин Васильев. Место в воротах занял вернувшийся из Норвегии Матвей Игонен.

Ближайший преследователь лидера "Калью" неожиданно потерял очки на своем поле с нестабильно выступающей тартуской "Таммеку" - 1:1 (1:0). Гости сравняли счет на 79-й минуте. Теперь "Флора" опережает ныммесцев на 11 очков.

Если исходить из положения команд в турнирной таблице, то центральным матчем тура станет воскресный поединок на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать вильяндиский "Тулевик" - обе команды набрали 24 очка и вместе с "Пайде" делят третье место.

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет нападающий "Флоры" Рауно Саппинен - на его счету 16 забитых мячей.

Чемпионат Эстонии (15-й тур)

31 июля (пятница)

Калев (Таллинн) - Флора (Таллинн) 0:3

Калью (Нымме) - Таммека (Тарту) 1:1

1 августа (суббота)

16:00 Легион (Таллинн) - Пайде

19:00 Транс (Нарва) - Курессааре

2 августа (воскресенье)

19:00 Левадия (Таллинн) - Тулевик (Вильянди)