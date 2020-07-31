ВИДЕО: "Флора" одержала очередную победу, "Калью" потерял очки

Программу 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу открыли два поединка в Таллинне. Лидер первенства "Флора" без проблем разобралась с аутсайдером турнира таллиннским "Калевом" - 3:0 (2:0).
В составе флорасцев отсутствовал капитан команды Константин Васильев. Место в воротах занял вернувшийся из Норвегии Матвей Игонен.
Ближайший преследователь лидера "Калью" неожиданно потерял очки на своем поле с нестабильно выступающей тартуской "Таммеку" - 1:1 (1:0). Гости сравняли счет на 79-й минуте. Теперь "Флора" опережает ныммесцев на 11 очков.
Если исходить из положения команд в турнирной таблице, то центральным матчем тура станет воскресный поединок на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать вильяндиский "Тулевик" - обе команды набрали 24 очка и вместе с "Пайде" делят третье место.
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет нападающий "Флоры" Рауно Саппинен - на его счету 16 забитых мячей.
Ван Дамм не сдержался, написав такое после смерти Нурмагомедова
Гаспарян: «Самое страшное в истории с Ефремовым – другое»
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм