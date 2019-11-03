03.11.2019, 17:48
ВИДЕО: Фантастическая развязка в чемпионате России - команда Валерия Карпина упустила победу на последних секундах матча!
Сработала замена главного тренера "Краснодара" Сергея Матвеева.
Сработала замена главного тренера "Краснодара" Сергея Матвеева.
В южном дерби все начиналось для "Ростова" очень хорошо - два гола в первом тайме от Ионова и клуб уверенно вел встречу к победе:
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🔥 Дубль Алексея Ионова! 0:2 ⠀ 🔥 Aleksey Ionov scored twice before half time! 0:2 ⠀ #РПЛ #КраснодарРостов #RPL #KrasnodarRostov
Но вышедший у "Краснодара" на замену Иван Игнатьев уже в добавленное время матча забил первый ответный мяч:
А буквально за несколько секунд до финального свистка сербский защитник Урош Спайич головой вколотил второй мяч.
В итоге ничья, 2:2.
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