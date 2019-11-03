03.11.2019, 17:48

ВИДЕО: Фантастическая развязка в чемпионате России - команда Валерия Карпина упустила победу на последних секундах матча!


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ВИДЕО: Фантастическая развязка в чемпионате России - команда Валерия Карпина упустила победу на последних секундах матча!
Фото: Scanpix

Сработала замена главного тренера "Краснодара" Сергея Матвеева.

В южном дерби все начиналось для "Ростова" очень хорошо - два гола в первом тайме от Ионова и клуб уверенно вел встречу к победе:

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Но вышедший у "Краснодара" на замену Иван Игнатьев уже в добавленное время матча забил первый ответный мяч:


А буквально за несколько секунд до финального свистка сербский защитник Урош Спайич головой вколотил второй мяч.

В итоге ничья, 2:2.

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