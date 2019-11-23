23.11.2019, 22:20
ВИДЕО: Фанаты российского клуба атаковали после матча игроков
Поединок чемпионата ФНЛ между воронежским "Факелом" и "Нижним Новгородом" завершился неприятным инцидентом.
Поединок чемпионата ФНЛ между воронежским "Факелом" и "Нижним Новгородом" завершился неприятным инцидентом.
По окончании матча воронежские болельщики, недовольные очередным поражением своей команды, выбежали на поле и напали на футболистов "Факела". Драку на поле удалось прекратить только после вмешательства стюардов и полицейских.
"Факел" проиграл "Нижнему Новгороду со счетом 0:2, пропустив два мяча незадолго до конца матча. Воронежцы замыкает турнирную таблицу второго по силе двивизиона чемпионата России.
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