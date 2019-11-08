ВИДЕО: Фанаты ЦСКА подрались с болельщиками "Ференцвароша"

Поединок четвертого тура Лиги Европы между футболистами венгерского "Ференцвароша" и российского ЦСКА был омрачен массовыми драками между фанатами противоборствующих команд.
Самая массовая произошла в формате "150х150", сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на социальные сети. Бойцовская схватка, похоже, планировалось заранее, поскольку болельщики российского клуба скооперировались с фанатами болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".
Из-за другой драки в метро на некоторое время было закрыто движение на одной из линий метрополитена.
Для предотвращения уличных столкновений в Будапеште была задействована конная полиция.
Венгерская полиция произвела задержания среди российских болельщиков и проинформировала об этом российское посольство.
Сам поединок "Ференцварош" - ЦСКА завершился вничью - 0:0. Российский клуб по-прежнему на последнем месте и практически потерял шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы.
Накануне массовая драка фанатов произошла во Львове, где встречались украинская "Александрия" и французский "Сент-Этьен". Матч этих команд также завершился вничью - 2:2.
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