09.01.2020, 10:01
ВИДЕО: Фанат португальской "Бенфики" пробежался голым по Лиссабону
Он пообещал сделать это, если ”орлы” сумеют приобрести у дортмундской ”Боруссии” полузащитника Юлиана Вайгля. Трансфер состоялся, и болельщик исполнил обещание.
Он пообещал сделать это, если ”орлы” сумеют приобрести у дортмундской ”Боруссии” полузащитника Юлиана Вайгля. Трансфер состоялся, и болельщик исполнил обещание.
Done 😂😂😂😂😂 @JuWeigl— Dvarte (@duartesrsmendes) January 7, 2020
Edição: @quico_cardoso pic.twitter.com/vQIJ15oTMw
Напомним, что за этот переход португальская команда заплатила около 20 миллионов €.
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