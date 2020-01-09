ВИДЕО: Фанат португальской "Бенфики" пробежался голым по Лиссабону

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Фото: Scanpix

Он пообещал сделать это, если ”орлы” сумеют приобрести у дортмундской ”Боруссии” полузащитника Юлиана Вайгля. Трансфер состоялся, и болельщик исполнил обещание.