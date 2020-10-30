ВИДЕО: Это рекорд! В Лиге Европы забили мяч с расстояния 56 метров

Гомес открыл счет в первом тайме с расстояния 56 метров - это самый дальний по точности выстрел в истории Лиги Европы. Несмотря на снайперский удар Гомеса, "Омония" проиграла на своем поле ПСВ - 1:2 (1:1). Победный мяч гости забили в добавленное арбитром время.

Предыдущий рекорд был установлен неделю назад в первом туре Лиги Европы: нападающий шотландского "Рейнджерс" Кемар Руф поразил тогда ворота бельгийского "Стандарда" с 50 метров.



Be honest - who knew Wigan legend Jordi Gomez was still playing football? 👀



Here he is scoring the furthest ever goal in #EuropaLeague history for Omonia Nicosia tonight. 🚀#UEL pic.twitter.com/ydJ9wELtEs — SportsBetting.com (@WeSportsBetting) October 29, 2020