ВИДЕО: Это рекорд! В Лиге Европы забили мяч с расстояния 56 метров

35-летний футболист кипрской "Омонии" Хорди Гомес вписал свое имя в историю Лиги Европы. В поединке с нидерландским ПСВ испанский полузащитник поразил ворота соперника ювелирным ударом со своей половины поля.
Гомес открыл счет в первом тайме с расстояния 56 метров - это самый дальний по точности выстрел в истории Лиги Европы. Несмотря на снайперский удар Гомеса, "Омония" проиграла на своем поле ПСВ - 1:2 (1:1). Победный мяч гости забили в добавленное арбитром время.
Предыдущий рекорд был установлен неделю назад в первом туре Лиги Европы: нападающий шотландского "Рейнджерс" Кемар Руф поразил тогда ворота бельгийского "Стандарда" с 50 метров.
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