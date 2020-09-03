ВИДЕО | Эстонский футболист Эрик Сорга забил первый гол в США. И сразу победный!

Вчера вечером в чемпионате США по футболу встречались "ДиСи Юнайтед" и "Нью-Йорк Ред Булз". Всю игру доминировала команда из Нью-Йорка. 17:5 по ударам, 12:5 по угловым, владение мячом: 60 на 40.

Дело близилось к концу, но на 90 минуте на площадке появился наш футболист — Эрик Сорга. Команда из Вашингтона заработала угловой в дополнительное время — на 8 минуте. После подачи уроженец Копли подхватил мяч и отправил его прямо в сетку. В итоге — 1:0 в пользу его команды. Это первый гол в МЛС для эстонского нападающего.



Всего Эрик сыграл в 4 матчах из 9. В двух вышел в старте, в остальных остался в запасе. Всего на поле провел 157 минут. Сейчас "ДиСи Юнайтед" занимает 10 место из 14 команд конференции Восток. 2 победы, 3 ничьих и 4 поражения.

Наставник сборной Эстонии Карель Воолайд не вызвал Эрика Соргу на матчи Лиги наций в сентябре. Одна из причин — необходимость просидеть на карантине 14 дней.