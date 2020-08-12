ВИДЕО: Эстония победила Латвию. Банникова забила супергол с углового

"Я не рассчитывала, что мяч залетит в ворота прямо с углового - надеялась, что его затолкнет кто-либо из защитниц латвийской команды, но они не стали прерывать полет мяча. Очень рада, что именно мой гол принес нам победу", - приводит слова Банниковой Soccernet.

Осенью сборная Эстонии продолжит отборочные игры чемпионата Европы. 18 сентября она должна сыграть в гостях с Косово, а 22 сентября - дома с Россией. В отборочном турнире сборная Эстонии делит последнее место с Турцией.