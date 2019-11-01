ВИДЕО: Экс-наставник сборной Эстонии со скандалом покинул шведский клуб

На прошлой неделе "Кальмар" в драматичной борьбе проиграл домашний поединок "Фалькенбергу", пропустив решающий мяч на 90-й минуте - 2:3. Это поражение поставило клуб в очень сложную ситуацию перед заключительным туром. "Кальмар" занимает 13-е место среди 16 команд и рискует вылететь из высшего дивизиона.

Перссон эмоционально пообщался на встрече с фанатами - она состоялась в минувший вторник. Через два дня после этого разговора "Кальмар" провел пресс-конференцию, на которой главный тренер объявил о своем уходе из клуба.

"В последние дни мне было уделено слишком много внимания. Перед важнейшей игрой в субботу мы долго обсуждали, что было бы лучше для "Кальмара" на данный момент", - сказал 43-летний Перссон.

"Я против агрессивного поведения болельщиков. Поддержки от них нет - они сосредоточены только на моих ошибках. Такое решение принимать трудно, но будет лучше, если в заключительном туре командой будет руководить другой специалист", - добавил Перссон.

Помимо фанатов, Перссон, по информации шведских СМИ, потерял доверие и среди некоторых игроков. В минувший понедельник "Кальмар" тренировался без главного тренера. Свое отсутствие Перссон объяснил поступившими угрозами в адрес семьи.

Сборную Эстонии шведский специалист возглавил в конце 2013 года. Контракт с ним был заключен по формуле "2+2". Перссон отработал первую часть соглашения, однако в сентябре 2016 года контракт с ним был прерван по обоюдному согласию сторон.