ВИДЕО: Дзюбе нашли замену? Россия впервые проиграла в 2020 году

Накануне встречи россияне понесли кадровые потери. Были изолированы от команды вратарь Маринату Гильерме ("Локомотив") и центральный защитник Георгий Джикия ("Спартак") - их тесты на коронавирусную инфекцию дали подозрительные результаты. Из-за травм выбыли из строя нападающий "Локомотива" Федор Смолов и защитник "Краснодара" Сергей Петров.

Хозяева поля в дебюте матча имели несколько хороших шансов для взятия ворот. Самый реальный, пожалуй, был у Антона Миранчука, но мяч после удара бывшего полузащитника "Левадии" угодил в перекладину. Шведы наказали команду Станислава Черчесова за расточительность в середине первого тайма - неудачно сыграл в этом эпизоде вратарь Сослан Джанаев.

Во втором тайме гости увеличили преимущество. Мяч престижа росияне забили в добавленное арбитром время - отличился дебютант команды Александр Соболев. Форвард "Спартака" заменил после первого тайма Артема Дзюбу.

Сборная России потерпела первое поражение в 2020 году. Поединок со шведами она провела в следующем составе: Джанаев, Мариу Фернандес (Ионов, 61), Кутепов, Кудряшов, Караваев, Мостовой (Черышев, 61), Оздоев (Зобнин, 46), Газинский (Кузяев, 73), Миранчук (Бакаев, 74), Жирков, Дзюба (Соболев, 46).

Впереди у россиян два поединка Лиги наций в Москве: сначала они сыграют с Турцией (11 октября), а затем - с Венгрией (14 октября).



