ВИДЕО: Дзюба забил два пенальти за 7 минут. "Зенит" вырвал победу у аутсайдера
В 24-м туре чемпионата России по футболу лидер первенства "Зенит" победил дома самарские "Крылья Советов" - 2:1 (0:1).
В 24-м туре чемпионата России по футболу лидер первенства "Зенит" победил дома самарские "Крылья Советов" - 2:1 (0:1).
"Зенит" имел большое территориальное преимущество, но на исходе первого тайма пропустил контратаку и вынужден был догонять соперника. Питерцев
спас от потери очков Артем Дзюба - в середине второго тайма с интервалом в 7 минут он дважды поразил ворота аутсайдера с пенальти.
Подопечные Сергея Семака проводили первый поединок после коронавирусной паузы на "Газпром-Арене". На матча присутствовали 6379 зрителей - по регламенту РПЛ из-за риска распространения коронавируса разрешено допускать только 10 процентов зрителей от вместимости арены.
"Зенит" на всех парах несется к очередному чемпионскому титулу - за 6 туров до финиша он опережает "Локомотив" на 12 очков.
В другом матче дня чеченский "Ахмат" сыграл дома вничью с "Сочи" - 1:1 (1:1). Экс-форвард "Левадии" Евгений Харин вышел на поле в составе "Ахмата" на последних секундах матча.
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