ВИДЕО: Дзюба забил два пенальти за 7 минут. "Зенит" c трудом одолел аутсайдера

В составе питерского клуба в середине второго тайма дважды отличился Артем Дзюба, оформивший дубль за 7 минут. Оба мяча в ворота аутсайдера форвард забил с пенальти.

"Зенит" проводил первый поединок после коронавирусной паузы на "Газпром-Арене". На матча присутствовали 6379 зрителей - по регламенту РПЛ из-за риска распространения коронавируса разрешено допускать только 10 процентов зрителей от вместимости арены.

"Зенит" на всех парах несется к очередному чемпионскому титулу - за 6 туров до финиша он опережает "Локомотив" на 12 очков.

В другом матче дня чеченский "Ахмат" сыграл дома вничью с "Сочи" - 1:1 (1:1). Экс-форвард "Левадии" Евгений Харин вышел на поле в составе "Ахмата" на последних секундах матча.