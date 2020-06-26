ВИДЕО: Дзюба забил два пенальти за 7 минут. "Зенит" c трудом одолел аутсайдера
В 24-м туре чемпионата России по футболу лидер первенства "Зенит" победил дома самарские "Крылья Советов" - 2:1 (0:1).
В 24-м туре чемпионата России по футболу лидер первенства "Зенит" победил дома самарские "Крылья Советов" - 2:1 (0:1).
В составе питерского клуба в середине второго тайма дважды отличился Артем Дзюба, оформивший дубль за 7 минут. Оба мяча в ворота аутсайдера форвард забил с пенальти.
"Зенит" проводил первый поединок после коронавирусной паузы на "Газпром-Арене". На матча присутствовали 6379 зрителей - по регламенту РПЛ из-за риска распространения коронавируса разрешено допускать только 10 процентов зрителей от вместимости арены.
"Зенит" на всех парах несется к очередному чемпионскому титулу - за 6 туров до финиша он опережает "Локомотив" на 12 очков.
В другом матче дня чеченский "Ахмат" сыграл дома вничью с "Сочи" - 1:1 (1:1). Экс-форвард "Левадии" Евгений Харин вышел на поле в составе "Ахмата" на последних секундах матча.
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