ВИДЕО: Дзюба принес победу "Зениту", Карпину поставили два пенальти

Победный мяч на 79-й минуте забил Артем Дзюба, удачно распорядившийся мячом в штрафной соперника. "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 39 очков. Занимающий второе место "Локомотив" отстает на 5 очков.

Один из преследователей питерского клуба "Ростов" проиграл на выезде московскому Динамо" - 1:2 (1:1). Оба мяча хозяева поля забили с пенальти, что вызвало недовольство наставника ростовчан Валерия Карпина. Гости, в свою очередь, могли сравнять счет, заработав пенальти на 9-й добавленной минуте, но Алексей Ионов не смог переиграть вратаря.

Чеченский "Ахмат" победил в гостях "Оренбург" - 2:1 (1:0). Экс-игрок "Левадии" Евгений Харин вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. "Ахмат" покинул зону вылета и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.