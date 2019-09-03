ВИДЕО: Девушка звездного футболиста танцует без бюстгальтера

На прошлой неделе 27-летняя Филин отмечала день рождения. 31-летний форвард поздравил ее необычным образом. В своем "Инстаграме" Никлас выложил откровенное видео, где девушка катается на чемодане и танцует без бюстгальтера.

Позже футболист удалил это видео, но оно успело разлететься по различным видеоресурсам.

В прошлом сезоне Бендтнер выступал за норвежский "Русенборг", а теперь будет выступать за "Копенгаген".