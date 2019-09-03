03.09.2019, 18:55

ВИДЕО: Девушка звездного футболиста танцует без бюстгальтера

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rus.delfi.ee
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Philine Roepstorff
Philine RoepstorffFoto: instagram.com/philineroepstorff

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Дании по футболу Никлас Бендтнер весело проводит время со своей девушкой Филин Рупсторфф.

На прошлой неделе 27-летняя Филин отмечала день рождения. 31-летний форвард поздравил ее необычным образом. В своем "Инстаграме" Никлас выложил откровенное видео, где девушка катается на чемодане и танцует без бюстгальтера.

Позже футболист удалил это видео, но оно успело разлететься по различным видеоресурсам.

В прошлом сезоне Бендтнер выступал за норвежский "Русенборг", а теперь будет выступать за "Копенгаген".

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