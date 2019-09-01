ВИДЕО: Чумовой матч в Екатеринбурге. Шесть голов!

Но концовка матча осталась за "быками". Сначала Уткин на 80-й минуте подобрал бесхозный мяч в штрафной "Урала" и вколотил его под перекладину:

А через 2 минуты Вандерсон хлестко поставил точку в этом зрелищном матче:

"Краснодар" делит с "Ростовом" первую строчку в чемпионате России. Ждем вечерней битвы "Спартака" и "Зенита".