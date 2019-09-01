01.09.2019, 18:56

ВИДЕО: Чумовой матч в Екатеринбурге. Шесть голов!

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"Урал" - "Краснодар"
"Урал" - "Краснодар"Фото: instagram.com @premierliga

На выезде в столице Урала "Краснодар" отпраздновал победу над "Уралом" — 4:2. Смотрим, как это было.

На 19-й минуте Дмитрий Скопинцев быстрее всех соорентировался в штрафной хозяев и вывел гостей вперед:

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Гол @skopa_77 в матче #УралКраснодар! ⚽️ ⠀ Goal by @skopa_77! ⚽️ ⠀ #РПЛ #RPL #UralKrasnodar
Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 1 Сен 2019 в 4:45 PDT
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"Урал" отыгрался через две минуты, когда Юрий Бавин подставил голову на дальний заброс в штрафную и послал мяч точно в угол ворот Сафонова:

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Гол @yuribavin! 🐝 ⠀ @yuribavin’s goal! 🐝 ⠀ #РПЛ #УралКраснодар #RPL #UralKrasnodar
Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 1 Сен 2019 в 4:49 PDT

На 38-й минуте "Краснодар" опять вышел вперед — Ари создал эпизод сам и неберущимся ударом поразил дальний от себя угол, а на праздновании гола напомнил об официальном прозвище команды из южной столицы России:

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Гол @ari_gol1000 💫 ⠀ Goal by @ari_gol1000 💫 ⠀ #РПЛ #УралКраснодар #RPL #UralKrasnodar
Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 1 Сен 2019 в 4:58 PDT

Во втором тайме уральцы сравняли на 68-й минуте, когда голландец Эль-Кабир красивейшим ударом положил мяч в дальнюю девятку:

Но концовка матча осталась за "быками". Сначала Уткин на 80-й минуте подобрал бесхозный мяч в штрафной "Урала" и вколотил его под перекладину:

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Гол @utkin_danil47 🐂 ⠀ Goal by @utkin_danil47 🐂 ⠀ #РПЛ #УралКраснодар #RPL #UralKrasnodar
Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 1 Сен 2019 в 6:01 PDT

А через 2 минуты Вандерсон хлестко поставил точку в этом зрелищном матче:

"Краснодар" делит с "Ростовом" первую строчку в чемпионате России. Ждем вечерней битвы "Спартака" и "Зенита".

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